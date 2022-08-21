Медики назвали продукты, которые опасно сочетать с мясом

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, какие продукты не стоит сочетать с мясом, если не хотите нарушить пищеварение.

Для многих людей мясо является неотъемлемой частью рациона, но это сложный продукт для пищеварения, поэтому нужно знать, с чем его правильно употреблять, чтобы не навредить организму.

Об этом сообщает издание Storinka.

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что мясо не стоит есть с макаронами, картофелем и белым рисом из-за того, что в этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала. Если эти гарниры употреблять с мясом, то процесс пищеварения ухудшится и могут возникнуть различные нарушения, например, «тяжесть» в желудке, метеоризм и т.д.

По словам специалиста, нужно к мясу выбирать те гарниры, которые будут ускорять его переваривание, чтобы оно долго не находилось в желудочно-кишечном тракте. Например, свежие овощи и зелень отлично будут с ним сочетаться.

Также врач не советует вместе есть мясо и грибы, потому что также можно спровоцировать проблемы с пищеварением, особенно тем, у кого и так «слабый» желудок.

«Курсор» писал ранее, что отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также других недугов является отварное мясо.

Еще мы писали, людям, у которых высокий уровень холестерина или проблемы с сердечно-сосудистой системой, не следует есть жирное мясо.