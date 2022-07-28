Названы категории людей, которым не стоит есть мясо

Ирина Писарева считает, что есть несколько категорий людей, которым может навредить мясо. К таким группам относятся, к примеру, люди, страдающие заболеваниями обмена веществ.

Диетолог Ирина Писарева уверена, что людям, у которых высокий уровень холестерина или проблемы с сердечно-сосудистой системой, вам не следует есть жирное мясо.

Было названо несколько категорий людей, которым не следует есть мясо — одной из таких групп являются люди, страдающие заболеваниями обмена веществ. Кроме того, мясо — очень тяжелый продукт для людей с нарушениями работы почек.

«Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы и почек следует быть осторожными и контролировать свое питание», — сказала Писарева.

Врач также добавила, что в некоторых случаях людям с высоким уровнем холестерина, гипертонией и страдающим другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов следует избегать мяса.

Эксперт посоветовала людям из перечисленных категорий проконсультироваться с врачом о том, какой должна быть их диета.

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