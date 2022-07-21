Медики назвали продукты, которые совершенно не подходят для ужина

Эксперты перечислили продукты, которые совершенно не подходят для вечерней трапезы, потому что они плохо сказываются на самочувствии и внешнем виде.

Для того чтобы утром чувствовать себя свежими и бодрыми, нужно внимательно относиться к вечернему рациону. Эксперты перечислили продукты, которые не подходят для ужина, потому что негативно сказываются на здоровье и внешнем виде.

Об этом сообщает «24 канал».

В первую очередь, речь идет о выпечке, потому что в ее составе много сахара, а в сочетании с жирами, она способствует накоплению жидкости в организме. А также любимые сладости могут повысить уровень сахара в крови.

Также медики рекомендуют вечером отказаться от газообразующих продуктов, например, капусты, баклажанов, кукурузы, чеснока и лука.

В этом списке и красное мясо. Этот богатый белком продукт лучше оставить на обед, а все потому, что в его составе есть аминокислота тирозин, которая повышает уровень адреналина в крови, возбуждает нервную систему и создает дополнительные проблемы со сном.

Не стоит вечером употреблять также колбасы, сосиски и другие полуфабрикаты. Они опасны по той же причине, что и фастфуд: у них слишком высокая доза соли и вредных добавок, негативно влияющих на желудок.

«Курсор» ранее сообщал, что питание является важным факторов, который напрямую влияет на состояние человеческого здоровья, поэтому нужно следить, чтобы продукты были качественными и полезными. Эксперты рассказали, что стоит ограничить в рационе, чтобы уберечь свое здоровье.