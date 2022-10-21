Медики назвали продукты, которые желательно есть ежедневно

Чтобы укрепить свою иммунную систему, нам нужно черпать силы из того, что мы едим. И потому питаться обязательно нужно сбалансировано.

Состояние иммунной системы во многом зависит от питания. Если снабжать организм всем необходимым, он будет справляться с вредоносными бактериями и вирусами, защищая организм от болезней.

Иммунной системе нужны витамины, но важно не перестараться. Перегрузка тем или иным, даже очень полезным веществом, способна вывести их из равновесия и дать весьма неприятный побочны эффект. Избыток витамина не менее вреден, чем его недостаток, говорят врачи. Но если получать все, что нужно, не из аптеки, а из пищи, вероятность опасной для иммунной системы передозировки очень мала.

Для нормальной работы иммунной системы необходим высококачественный белок. В нашей жизни нередко складываются определенные предпочтения в питании, где преобладают салаты, супы, хлеб, что ведет к дефициту белка. Надо восполнять его рыбой, постным мясом, нежирными кисломолочными продуктами и бобовыми.

Для иммунной системы особенно нужны витамины А, С, Е, группы В, биотин и фолиевая кислота. Требуются также определенные микроэлементы, в частности цинк, железо, медь, селен (последний особенно важен для профилактики рака).

Какие продукты укрепят иммунную систему: вареная фасоль, нежирные кисломолочные продукты, свекла, семечки подсолнуха, тунец, проростки пшеницы, шпинат, тыква, брокколи. Все они богаты необходимыми витаминами и микроэлементами.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.