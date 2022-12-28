Медики назвали простой продукт, который снижает риск депрессии

Новое исследование показало, что употребление грибов связано со снижением риска развития депрессии. По словам, антиоксидант под названием эрготионеин ответственен за этот эффект. Кроме того, грибы богаты множеством микроэлементов, которые незаметно поднимают нам настроение.

Об этом сказано в новом исследовании команды Penn State, передает healthline.

Исследователи заверили, что такой эффект может быть связано с тем, что грибы содержат такие минералы как калий и аминокислоту эрготионеин. Они снижают риск тревоги и депрессии. При этом эрготионеин можно получить только из диетических источников. Высокий уровень этого вещества в организме может помочь предотвратить окислительный стресс. Именно этот процесс виновен в развитии различных нервно-психических расстройств, учитывая депрессию.

Эксперты также отмечают, что грибы содержат витамин D, который способствует укреплению иммунной системы и улучшению психического здоровья в целом.

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