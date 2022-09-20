Медики назвали простой способ, помогающий предотвратить деменцию

Эксперты отмечают, что деменция является одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире.

Деменция является одной из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающей в пожилом возрасте. Но ученые рассказали про простой способ, с помощью которого можно предотвратить заболевание.

Об этом сообщает издание Neurology.

Эксперты, основываясь на результатах исследований, отметили, что снизить риск развития деменции можно с помощью йоги, чтения книг, занятий спортом, проведения времени в кругу друзей и семьи. Исследование показало, что те, кто занят досугом, на 17% реже болеют заболеванием.

Ученые отмечают, что досуг определяется как деятельность, в которой люди участвуют для удовольствия или благополучия, и подразделяет на умственную, физическую и социальную деятельность.

Другое исследование показало, что просмотр телевизора, прослушивание радио, игра на музыкальных инструментах, использование компьютера и изготовление поделок также снижают риск развития деменции на 23%. А вот ходьба, плавание, езда на велосипеде — на 17%.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Университета Раша утверждают, что благодаря умственной деятельности люди могут продлить здоровье мозга.

Еще мы писали, что ученые из Университета Джорджии (США) выяснили, что женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний и поэтому нуждаются в дополнительной профилактической помощи. Эксперты рекомендуют им добавлять в рацион побольше ярких овощей и фруктов.