Ученые рассказали, как снизить риск болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Раша утверждают, что благодаря умственной деятельности люди могут продлить здоровье мозга.

Ученые проанализировали данные 1,9 тысяч человек без деменции, средний возраст которых был 80 лет. Дополнительно они опросили участников касаемо того, как часто они уделяли время умственной и познавательной активности в разные периоды своей жизни.

Об этом сообщает Rush University.

В частности, опрос касался присутствия в жизни участников исследования чтения книг, игры в шахматы или головоломок. За почти 7 лет наблюдений у 457 участников диагностировали Альцгеймера.

Оказалось, что люди, демонстрирующие наибольшую умственную активность, сталкивались с развитием деменции в среднем в 94-летнем возрасте. А вот у тех, кто меньше уделял время тренировкам своего мозга или вовсе этим не занимался, болезнь появлялась на 5 лет раньше, в 89-летнем возрасте.

«Эти результаты отлично согласуются с десятилетиями фундаментальной науки и дают первый подробный «рецепт» когнитивной деятельности, который врачи могут предложить своим пациентам и общественности для профилактики этого заболевания», – сказано в отчете.

Ученые отмечают, что поддержка мозга в тонусе не способна гарантированно спасти от деменции, но все же благодаря этому можно отсрочить возникновение этого заболевания. Именно поэтому рекомендуется уделять время всяческим интеллектуальным занятием, которые не только интересные, но и полезные.

Отметим, что первые симптомы болезни Альцгеймера, являющейся самой частой причиной слабоумия, могут появиться уже по достижению 40-летнего возраста. Когда же человеку исполняется 70 лет – частота болезни равняется 30%.

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