Медики назвали самое опасное время для отхода ко сну

Соблюдение режима дня – важный фактор поддержания здоровья, напоминают врачи. При этом важно не только достаточно спать, но и ложиться до 23-х часов.

Ученые решили провести исследование и выяснить, в какое время желательно ложиться спать, а в какое организм может уже испытывать стресс.

Об этом пишет Вести-UA.net.

К исследованию привлекли 635 пациентов с диабетом второго типа. 25% ложились отдыхать до 23:00, а 23% ‒ позже 00:30. Как итог, люди, уснувшие после полуночи, было малоактивны в течение дня. Люди начинали также меньше следить за своим образом жизни, могли приобретать нездоровые привычки.

Таким образом, для поддержания здоровья крайне важно ложиться до 23:00, желательно в 22:00, говорят врачи. Ученые также подтверждают, что имеется прямая корреляция между временем засыпания и активности днем. Если долгое время игнорировать режим дня, то совсем скоро начнут проявляться мелкие нарушения, приводящие в итоге к серьезным заболеваниям.

Некоторые исследования в прошлом показали, что от режима дня зависит вес человека. Люди, которые недосыпали всего лишь 15 минут, намного быстрее набирали вес. Для укрепления иммунной системы и снижения стресса следует спать не менее 8 часов. Некоторые источники говорят о 6 часах сна, но врачи и ученые рекомендуют проводить в постели на два часа больше.

Также мы информировали о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.