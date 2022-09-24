Медики назвали семь ранних признаков рака: на что обращать внимание

Многие опухоли на ранней стадии развития заболевания могут проявляться в виде признаков, которые обычно связывают с другими, более легкими болезнями.

Медработники выделили 7 ранних признаков рака. И очень важно их не игнорировать, говорят специалисты.

Кашель и хрипота. Принципиальный вопрос — насколько стойкий кашель? Если он не проходит долгое время, сопровождается охриплостью, лучше не медля обратиться за обследованием дыхательных путей.

Изменения в работе пищеварительной системы. Такие изменения, которые наблюдаются без каких-либо корректив в распорядке дня и привычном питании, могут быть признаком новообразования в кишечнике.

Нарушения в работе мочевого пузыря. Участившееся мочеиспускание, появившаяся привычка вставать ночью в туалет, появление крови в моче — все это признаки возможных онкологических процессов. Конечно, не во всех случаях. Но тем важнее раннее, без откладываний, обращение к врачу.

Болевой синдром. Болевые ощущения в норме должны проходить. Если долго не проходят (в любой части тела), такие затянувшиеся боли могут оказаться признаком развития опухоли.

Кровотечения. Необъяснимые причины потери крови организмом нужно выяснять у врачей, они тоже внесены учеными в перечень ранних признаков рака.

Потеря веса. Похудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме. Часто это признак активизировавшегося развития раковых клеток.

Трудности с глотанием. Возникающее ощущение присутствия инородного предмета в горле может быть ранним предвестником опухолей в гортани или щитовидной железе. Конечно же при этом нужно немедленно записываться на прием к врачу.

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