Медики назвали шесть признаков слабого сердца: проверьте себя

Проблемы с сердцем чаще всего касаются мужчин в возрасте старше 35 лет и женщин старше 60 лет.

Врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал, кто чаще всего страдает сердечными заболеваниями, а также, как определить, есть ли проблемы с сердцем.

Об этом пишет rosbalt.

По его словам, проблемы с сердцем чаще всего касаются мужчин в возрасте старше 35 лет и женщин старше 60 лет. Специалист назвал шесть основных признаков, говорящих о слабой сердечной мышце.

Врач сообщил, что первый признак — это одышка при физической нагрузке, а второй — учащенное сердцебиение. Другими признаками слабого сердца Беленков считает отеки ног и кашель. Специалист предупредил, что при отсутствии лечения сердечный кашель может привести к развитию сердечной астмы или отеку легкого.

Пятый признак — усталость при минимальной нагрузке. Шестой признак — бледность кожи, добавил кардиолог.

Он призвал в обязательном порядке обращаться к врачу и пройти медосмотр при малейшем ухудшении самочувствия и при появлении хотя бы косвенного признака развития болезни.

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