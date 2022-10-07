Интервальное голодание: остановите свою тягу к еде этими пятью способами

Вы когда-нибудь ловили себя на тяге к еде во время прерывистого голодания? Что ж, голод действительно является частью прерывистого голодания, но его можно контролировать.

Health Shots связались с диетологом Хари Лакшми, чтобы он предложил несколько лучших способов победить тягу к еде во время прерывистого голодания.

1. Увеличьте потребление воды

Наряду с поддержанием водного баланса вода помогает урегулировать цикл голода. Бывают моменты, когда вы можете чувствовать, что голодны, однако вашему телу может просто не хватать воды. Люди, которые склонны пить больше воды в течение дня, утверждают, что чувствуют себя менее голодными. Вода также помогает лучше усваивать пищу.

2. Употребляйте продукты, богатые белком

Богатые белком продукты помогают нормализовать уровень сахара в крови и контролировать гормоны аппетита, что заставляет вас чувствовать себя менее голодным и помогает справиться с тягой к еде.

3. Увеличьте потребление клетчатки

Хорошо известно, что клетчатка помогает пищеварению. Продукты, богатые клетчаткой, поддерживают уровень сахара в крови в организме, а также обеспечивают питанием полезных бактерий в кишечнике, которые помогают эффективно усваивать питательные вещества из проглоченной пищи, заставляя вас чувствовать себя менее голодными.

4. Ешьте медленно

Когда вы едите слишком быстро, вашему разуму требуется некоторое время, чтобы понять, что ваш желудок полон, в результате чего большинство людей склонны есть больше, чем требуется, и поддаются тяге к еде. Вместо этого ешьте медленно и концентрируйтесь на каждом кусочке, что поможет вам сократить потребление пищи.

5. Займите себя чем-нибудь

Много раз вы можете чувствовать, что голодны, однако реальность такова, что вам просто скучно. Практикуя прерывистое голодание, крайне важно, чтобы вы были чем-то заняты и отвлекались от еды.

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