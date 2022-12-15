Медики назвали способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление бобовых снижает риск инфарктов и инсультов на 10%. Бобы содержат мало жиров и не содержат холестерина.

Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в статье американского комитета врачей по ответственной медицине, передает MedicalXpress.

По словам ученых, употребление бобовых снижает риск инфарктов и инсультов на 10%. Это объясняется высоким содержанием клетчатки, белка и других микроэлементах в данных продуктах.

Отмечается, что бобы содержат мало жиров, имеют низкий гликемический индекс и не содержат холестерина.

Добавление бобов в рацион может стать мощным средством борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и помочь в снижении кровяного давления.

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