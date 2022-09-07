Медики назвали три продукта, которые помогут сбросить вес

Многие люди в погоне за красивой фигурой садятся на жесткие диеты, не понимая, какой вред приносят организму. На самом деле, нужно просто пересмотреть свой рацион и добавить в него больше продуктов, которые будут способствовать похудению. Эксперты назвали три из них.

Об этом сообщает «Фокус».

Огурцы

В составе этих овощей содержится 95% воды, поэтому они помогают поддерживать водный баланс в жаркую погоду или после интенсивной тренировки. Также их употребление предотвращает нарушения желудочно-кишечного тракта. За счет своих пищевых волокон огурцы помогают бороться с чувством голода и ускоряют сжигание жиров.

Брокколи

Этот вид капусты богат на клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение, помогая организму расщеплять жиры и уменьшать количество жира на животе. Также брокколи ускоряет обмен веществ и кровообращение.

Овсяные хлопья

В этом продукте также много витаминов и полезных веществ, которые обеспечивают организму чувство насыщения. Также каша помогает очищать кишечник, благодаря чему человек худеет естественным путем. Предпочтение лучше отдать цельнозерновым хлопьям. Но в сутки желательно есть не более 200 грамм.

«Курсор» писал ранее, что хороший и полноценный сон — залог вашего здоровья. Регулированный цикл сна очень важен для похудения, так как восстанавливается функционирование гормона грелина. А именно он отвечает за переедание.