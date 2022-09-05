Эксперты назвали пять утренних привычек, которые гарантировано помогут похудеть

Важно настроиться и выполнять процедуры ежедневно. Специалисты уверяют, что тогда вы гарантировано сбросите вес без диет и мучений.

Хороший и полноценный сон — залог вашего здоровья. Регулированный цикл сна очень важен для похудения, так как восстанавливается функционирование гормона грелина. А именно он отвечает за переедание.

Возьмите в привычку выпить после пробуждения стакан обычной теплой воды. Это поможет запустить работу ЖКТ и лучше переварить пищу, которую вы будете употреблять в течение дня. Вода заполнит желудок и спасет вас от переедания, а еще усилит метаболизм.

Постарайтесь насытить ваш завтрак белками, так как именно они помогут дольше ощущать сытость и отрегулируют уровень сахара в крови. Много белка в вареных яйцах, омлете, йогуртах с фруктами, сыре с орехами, индейке и авокадо.

Исследования показывают, что занятие спортом по утрам не только добавит бодрости всему организму на целый день, но и поможет сбросить лишние килограммы.

По словам специалистов, утренняя медитация помогает восстановить душевный баланс, успокоит разум и подготовит нервную систему к любым нервным перенапряжением в течение дня.

Помимо этого, постарайтесь составить меню на день вперед заранее — это позволит и оптимально сбалансировать ваш рацион, и избавит вас от незапланированных перекусов. Также постарайтесь в течение дня провести хотя бы полчаса на солнце — витамин D играет большую роль в похудении. Утреннюю чашку кофе выпивайте без добавок — откажитесь от сахара, сливок или сиропов. В крайнем случае — возьмите обезжиренное молоко. В течение дня выпейте не более трех чашек кофе — это усилит метаболизм и снизит аппетит.

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