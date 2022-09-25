Медики назвали важную привычку для поддержки здоровья почек

Врач-диетолог Эми Гудсон рассказала, что почки могут выполнять свою работу даже при сохранении всего 30 % своей функциональной способности.

Почки, несмотря на небольшой размер, играют важную роль в организме человека. Они выполняют роль биологического фильтра, помогая очищать его от токсических веществ. Врач-диетолог Эми Гудсон назвала привычку, на которую важно обратить внимание, потому что она поможет поддерживать здоровье почек.

Об этом сообщает издание Eatthis.

По словам специалиста, выполнять свою работу должен образом этот орган сможет только в том случае, если будет получать достаточное количество воды. Поэтому важно контролировать свой водный баланс и в день выпивать не менее 1,5 литра жидкости.

При обезвоживании, как говорит врач, у человека ухудшается самочувствие, в частности появляется тошнота, сухость во рту, постоянная усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом. А для почек достаточное количество воды помогает удалять эффективно из крови отходы в виде мочи. А также благодаря воде кровь сможет свободно перемещаться кровеносными сосудами в почки и доставлять все необходимые питательные вещества.

«Курсор» писал ранее, что к заболеваниям мочеполовой системы могут привести, казалось бы, совершенно несвязанные с почками привычки. Терапевт предупредила, на что следует обратить внимание.

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