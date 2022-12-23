Медики назвали явный признак скорого диабета

Диабет второго типа можно предсказать за 19 лет до начала заболевания — для этого нужно лишь исследование крови.

Международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предположить развитие диабета.Более того, диабет второго типа можно предсказать за 19 лет до начала заболевания.

Информация об этом опубликована в издании Nature Communications.

Специалисты изучали состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет. Эксперты отмечают, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность.

Ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис говорит, что фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани, что приводит к накоплению липидов в печени. Это увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный среди более чем пяти тысяч шведов, британцев и итальянцев, показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы.

В настоящее время исследователи работают над разработкой диагностического устройства, которое позволит предсказывать риск развития диабета у человека.

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