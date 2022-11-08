Названы признаки диабета, которые могут проявиться на вашей коже

Знаете ли вы, что признаки высокого уровня сахара в крови также могут проявляться на вашей коже? Вот признаки диабета, которых следует остерегаться.

Диабет – это изнурительное заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Для несведущих: диабет — это заболевание, которое возникает, когда уровень сахара в крови слишком высок.

Доктор Смита Бхоир Патил поделилась в своих социальных сетях некоторыми признаками диабета, которые проявляются на вашей коже.

1. Темные области

Избыток инсулина в организме может привести к появлению темных пятен на задней части шеи, в подмышечных впадинах и в области гениталий. Обычно это признак преддиабета, который в медицине известен как черный акантоз.

2. Рецидивирующие фурункулы

Диабет напрямую не вызывает фурункулы! Изменения уровня глюкозы в крови могут сделать вас более восприимчивыми к инфекциям, лечение которых может занять больше времени. Эти фурункулы могут появиться внезапно, когда уровень сахара в крови высок, и они могут пройти, если уровень сахара в крови находится под контролем.

3. Твердая, утолщающаяся кожа

Твердая и утолщенная кожа обычно развивается на пальцах рук, ног или на обеих руках. Это может начаться на тыльной стороне кистей и распространиться на предплечья и плечи из-за неконтролируемого диабета. В некоторых случаях это может распространяться на грудь, плечи и лицо.

4. Наросты на коже

Замечали ли вы небольшие наросты того же цвета, что и ваша кожа? Многие люди с высоким уровнем сахара в крови или диабетом 2 типа, как правило, имеют кожные бородавки. Это нераковые новообразования, которые выглядят как скопление кожной ткани.

5. Замедленное заживление ран

Диабет не позволяет организму использовать инсулин должным образом, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Это замедляет заживление ран. Диабет также может вызвать дефицит иммунной системы, плохое кровообращение и сделать вас склонными к инфекциям. Необработанные раны могут привести к осложнениям, поэтому убедитесь, что вы делаете все возможное, чтобы предотвратить это.

6. Пролежни

Пролежни возникают из-за длительного давления на кожу. Обычно они развиваются на пятках, бедрах, копчике или лодыжках. Диабет вызывает невропатию (повреждение нервов) и нарушение кровообращения, оба из которых могут увеличить риск пролежней. Их легко не заметить, поэтому вам нужно быть начеку!

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