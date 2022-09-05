Медики подсказали, как правильно лечить высокое давление

Пациенты лучше справляются с проблемой лечения высокого кровяного давления, когда им приходится употреблять меньше препаратов.

В исследовании приняло участие более 2000 пациентов, проживающих на юго-западе Онтарио в Канаде. Ученых заинтересовало, имеются ли более легкие способы помочь пациентами и их докторам понизить давление до нужного уровня, нежели официально рекомендованные меры, которые могут быть достаточно запутанными.

Об этом пишет Вести-UA.net.

В результате ученыепришли к заключению, что большинству пациентов, которым недавно поставили диагноз гипертензии, гораздо удобнее будет начать лечение с половины таблетки, называемой комбинированным препаратом (ингибитор АПФ/мочегонное средство или блокатор рецепторов ангиотензина.мочегонное средство).

Способы борьбы с высоким кровяным давлением изменились, говорят ученые. Они стали гораздо агрессивнее и сложнее, что привело к возникновению сотен рекомендаций, как справиться гипертензией. По словам исследователей, все люди, страдающие гипертензией, должны обратиться к своим врачам с просьбой прописать им эти комбинированные таблетки. Они значительно облегчают жизнь как пациентам, так и докторам.

Своевременное диагностирование и правильное лечение повышенного кровяного давления снижают риск инсульта на 40% и инфаркта на 25%.

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