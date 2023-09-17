Медики подсказали простые способы избавиться от ночных кошмаров

Специалисты рассказали, как избавиться от ночных кошмаров - всего пять простых шагов.

Ночные кошмары время от времени сняться всем, но если они становятся частым явлением - это тревожный признак, говорят врачи. Спровоцировать плохие сны могут стрессы, переживания, проблемы со здоровьем, прием некоторых препаратов и даже переедание по вечерам.

Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Чтобы избавиться от кошмаров, стоит, прежде всего, наладить режим сна и бодрствования. Постарайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Сначала это может быть непросто, но уже через пару недель вы привыкнете и будете просыпаться без будильника и засыпать вскоре после того, как легли в кровать. График будет способствовать более спокойному и стабильному сну.

Расслабляйтесь перед сном - старайтесь создать какой-то особенный ритуал перед отходом ко сну. Например, выпивайте неспешно чашечку ромашкового чая, читая приятную книгу или примите теплую ванну. За пару часов до сна выключите все гаджеты. Обязательно проветривайте незадолго до сна комнату.

Напишите экспрессивное письмо - так психологи советуют справляться со стрессом. Изложите на бумаге все свои эмоции. Этот прием уменьшит уровень стресса и поможет вам справиться с тревожными мыслями. Письмо можно заменить ведением дневника.

Спиртные напитки по вечерам надо исключить. Они блокируют быстрый сон и вызывают общее сокращение фаз сна. К тому же, под действием алкоголя часто сняться странные и запутанные сны, которые также могут перерасти в кошмары.

Не переедайте по вечерам - это мешает полноценному ночному отдыху, а потому может стать причиной ночных кошмаров.

Если кошмары долго не проходят и ничего из вышеперечисленного не помогает с ними справится, стоит обратиться к врачу. Ведь причинами могут быть вполне конкретные нарушения в организме или болезни, которые требуют квалифицированного лечения.

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