Медики предупредили: эта привычка укорачивает жизнь на десятилетия

Все вредные привычки и злоупотребления негативно сказываются на нашем здоровье и самочувствии, укорачивая жизнь. Пр этом медики выяснили, что одна из таких привычек может стоить нам пару десятилетий жизни.

Медики выяснили, что регулярное потребление алкоголя укорачивают нашу жизнь и негативно влияет на работу всех без исключения органов. По их мнению, для того, чтобы продлить жизнь на срок около 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя.

Об этом заявили после исследования шведские ученые из Каролингского института, сообщает специализированный портал Express.

Специалисты на протяжении двух десятилетий наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.

Кроме того, отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

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