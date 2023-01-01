Медики предупредили: этот овощ может спровоцировать диабет

Ученые Гарвардского университета проанализировали рацион более 100 тысяч женщин. Как оказалось, те, кто регулярно потреблял картофель, существенно повышали тем самым риск сахарного диабета.
Об этом пишет healthline.
Медики пришли к выводу, что чрезмерное употребление картошки способно повысит риск развития инсулинозависимого диабета 2-го типа на 20 процентов. Приблизительно на столько же риск повышается и у той группы людей, которая ежедневно добавляет в свой рацион конфеты и печенье.
Важно и то, что техника приготовления картошки вовсе не снижает ее вред: хоть она вареная или печеная. Все дело в том, что продукт сам по себе содержит высокий гликемический индекс, который способствует развитию сахарной болезни.
При этом врачи подчеркивают, что наиболее опасной все еще остается картошка-фри. Это связано с тем, что в продукте много масла и канцерогенов, которые возникают в процессе жарки.
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