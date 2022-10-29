Медики предупредили: Химические вещества в одежде могут приводить к онкологии

Токсичные химические вещества используют в одежде, предназначенной для защиты от тепла, жира, пятен и воды. Они могут нанести вред организму.

При производстве одежды химические вещества используются довольно часто, говорят врачи. Из-за своей летучести химические вещества могут отделяться от материалов и перемещаться по воздуху.

Об этом пишет Страна здоровья.

Такие вещества могут попадать в кровоток несколькими путями, преимущественно при перемещении по воздуху. Есть данные, свидетельствующие о том, что это может привести к гормональным нарушениям, которые провоцируют нескольких видов рака.

Соединения, используемые при производстве современной одежды, в последние годы связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья, включая раздражение кожи и проблемы с развитием.Полифторалкили (ПФА), также известные как химические вещества навсегда, широко распространены, но особенно часто встречаются в одежде, обуви и аксессуарах.

Предметы одежды содержат особо высокие уровни ПФА, так как они являются ключевым ингредиентом используемой в производстве химической обработки. Неблагоприятное влияние этих химических веществ становится все более очевидным, они могут стать вредными для здоровья только после длительного воздействия.

ПФАВ опасны по трем важным причинам. Во-первых, их структура означает, что они устойчивы к разрушению в окружающей среде и организме. Во-вторых, они относительно быстро проникают в окружающую среду. В-третьих, низкие уровни воздействия химвеществ могут негативно повлиять на здоровье.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.