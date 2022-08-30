Медики предупредили о вреде и опасности остывшего кофе

Кофе можно пить только в свежесваренном виде. Если напиток простоял более часа, то употреблять его крайне нежелательно.

Постоявший и остывший кофе может нанести вред вашему здоровью, предупреждают врачи. Особенно опасным для здоровья человека считаются кофейные напитки с молоком или сливками.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Если напиток приготовлен с добавлением молочных продуктов и сахара, то его следует выпить в течение 30 – 60 минут, в противном случае, он становится источником опасной инфекции, говорят специалисты. .

В чашке с остывшим кофе начинают быстро размножаться патогенные бактерии и микроорганизмы. Если в напиток добавили молока или сливок, то процесс размножения микробов значительно активизируется, поскольку сладкая жидкость с молоком является идеальной средой для жизнедеятельности бактерий, в том числе и таких, которые опасны для человека.

Если поместить кофейно-молочный напиток в холодильник, то это, безусловно, затормозит размножение микроорганизмов, однако делать этого не стоит. Дело в том, что спустя несколько часов после приготовления кофе теряет тонизирующие свойства, приобретает неприятный горький вкус и теряет аромат.

Медики рекомендуют пить исключительно свежесваренный кофе из натуральных молотых зерен. Однако, поскольку кофе имеет свойство обезвоживать организм, то после него необходимо в течение нескольких часов выпить два стакана чистой воды.

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