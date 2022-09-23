Медики предупредили: переизбыток этого витамина вреден для вашего сердца

Чрезмерное количество витаминов в организме человека, так же как и их нехватка, может нанести вред здоровью человека.

Американский кардиолог из клиники Кливленда Стивен Ниссен рассказал о связи между чрезмерным потреблением витамина D и сердечными порождениями.

Об этом пишет podrobnosti.

Американский кардиолог из клиники Кливленда Стивен Ниссен рассказал о связи между чрезмерным потреблением витамина D и сердечными порождениями.

По словам специалиста, в случае слишком высокого уровня витамина D в организме человека может возникнуть накопление отложений кальция на стенках кровеносных сосудов, а также в сердечных клапанах и даже в почках и печени. В связи с этим принимать витамин D в качестве средства, снижающего артериальное давление, как делают некоторые столкнувшиеся с этой проблемой, нельзя.

В основном человеческий организм синтезирует витамин D посредством воздействия естественного солнечного света, а многие продукты не содержат необходимого количества питательных веществ. По словам кардиолога, полезным будет принимать небольшое количество витамина D, в особенности в месяцы недостатка солнечного света.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.