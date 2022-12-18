Медики придумали, как определить уровень сахара в крови по ладоням

Специалисты советуют каждому проверить свои руки самостоятельно. И в случае сомнений — обязательно обратиться к специалисту.

Медики и ученые из Великобритании рассказали о связи между недостатком сахара в крови и состоянием рук пациентов.

Угрозу диабета можно проверить самостоятельно в домашних условиях, заверили они.

По словам специалистов, недостаточный уровень сахара в крови может вызвать диабетический синдром жесткой руки, который еще называют диабетической хироартропатией. Это заболевание, которое проявляется в ограничении подвижности суставов рук. Начинается недуг со скованности движений мизинца, постепенно он может захватить остальную часть кисти. На ощупь кожа руки становится толще, словно восковая.

Британские медики предлагают проверить свои руки самостоятельно. Для этого нужно свести ладони вместе. Если пальцы не соприкоснутся, это повод обратиться к врачу.

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