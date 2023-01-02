Медики призвали не выбрасывать кожуру фруктов: в чем польза и как ее использовать

Большинство людей выбрасывают кожуру от фруктов, но специалисты уверяют, что это ошибка. Ведь эти остатки зачастую даже более питательны и полезны, чем весь остальной плод.

Медики рассказали о трех фруктах, остатки которых очень полезны. Их не обязательно есть, но им можно найти применение при приготовлении других блюд, напитков и так далее.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Цитрусовые шкурки можно использовать во многих рецептах, таких как жареные овощи и мясные блюда. А можно отварить цедру и сделать из нее цукаты. Тертую цедру многие добавляют в пироги и напитки.

Врачи говорят, что остатки цитрусовых насыщены витамином С, улучшающим иммунную систему. Кожура также богата кальцием и антиоксидантными флавоноидами. Даже небольшое количество кожуры имеет высокую пищевую ценность.

Кожуру киви также лучше не выбрасывать, она очень питательна. Она содержит гораздо больше антиоксидантов, антибактериальных и противораковых элементов, чем сама мякоть. Конечно, из-за особенной структуры есть ее не очень приятно, потому диетологи рекомендуют измельчить кожуру и добавить в смузи. Таким образом ваш коктейль станет в разы полезнее и питательнее.

Бананы традиционно чистят и только в последние годы диетологи и кулинары ввели моду на употребление кожуры. Врачи считают это правильным, ведь банановая шкурка – это съедобная, очень питательная часть плода, содержащая много витамина B6, B12, калия и магния. Она также содержит различные биоактивные соединения, такие как полифенолы и каротиноиды.

Помимо этого медики рассказали о фруктах и овощах, снижающих риск инсульта.