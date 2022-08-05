Медики рассказали, что лучше всего есть на завтрак

Об этом рассказали в Telegram-канале «Лікар у кишені».

Медики расскаали, что лучше всего есть утром, чтобы долго оставаться сытым и не навредить здоровью.

Очень желательно, чтобы завтрак содержал все питательные вещества — белки, жиры, медленные углеводы. И, конечно, он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.

Что можно есть утром из углеводов?

Любые крупы длительной варки. Цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба.

А также макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня.

Бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.

Что лучше есть утром из белков?

На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца — все это содержит также достаточное количество белков.

Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.

«Курсор» писал ранее, что в ходе исследования удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.