Медики рассказали, что произойдет, если заменить все напитки водой

Эксперты говорят: один из самых эффективных диетических шагов, который мы можем предпринять, — это заменить все потребляемые напитки — алкогольные и безалкогольные — водой.
Медики рассказали, что будет, если заменить все напитки водой.
Вы сможете похудеть быстрее. Выпивая только воду в течение 9 дней, вы теряете столько же калорий, как если бы вы бегали по 8 км в день.
Ваш метаболизм ускоряется, и вы чувствуете себя более энергичным. Всего двух стаканов холодной воды по утрам достаточно, чтобы ускорить метаболизм на 24%.
Ваш мозг работает лучше. Мозг на 75-85% состоит из воды. Даже легкое обезвоживание (еще до того, как вы почувствуете жажду) снижает концентрацию внимания.
Вы будете есть меньше. Вода в достаточном количестве подавляет аппетит, что помогает легче поддерживать форму.
Благодаря воде организм быстрее очищается от токсинов. Достаточное количество воды помогает легче очистить организм от ядов и предотвращает преждевременное старение.
Большое количество чистой воды нижает риск возникновения различных заболеваний. Среди них высокое кровяное давление, проблемы с мочевым пузырем и даже рак толстой кишки.
Ваше сердце работает лучше. 5 стаканов воды в день снижают риск сердечного приступа на 41%.
аша кожа становится чище и мягче. Хорошо увлажненная кожа более здоровая, эластичная и свежая.
И последнее, но не менее важное: вы экономите много денег. Вода если и не бесплатна, то гораздо дешевле любого другого напитка, резюмировали специалисты.
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