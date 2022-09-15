Медики рассказали, что произойдет, если заменить все напитки водой

Самая обычная питьевая вода является самой полезной жидкостью для нашего организма. Она оздоравливает организм и помогает всем органам работать правильно.

Эксперты говорят: один из самых эффективных диетических шагов, который мы можем предпринять, — это заменить все потребляемые напитки — алкогольные и безалкогольные — водой.

Медики рассказали, что будет, если заменить все напитки водой.

Вы сможете похудеть быстрее. Выпивая только воду в течение 9 дней, вы теряете столько же калорий, как если бы вы бегали по 8 км в день.

Ваш метаболизм ускоряется, и вы чувствуете себя более энергичным. Всего двух стаканов холодной воды по утрам достаточно, чтобы ускорить метаболизм на 24%.

Ваш мозг работает лучше. Мозг на 75-85% состоит из воды. Даже легкое обезвоживание (еще до того, как вы почувствуете жажду) снижает концентрацию внимания.

Вы будете есть меньше. Вода в достаточном количестве подавляет аппетит, что помогает легче поддерживать форму.

Благодаря воде организм быстрее очищается от токсинов. Достаточное количество воды помогает легче очистить организм от ядов и предотвращает преждевременное старение.

Большое количество чистой воды нижает риск возникновения различных заболеваний. Среди них высокое кровяное давление, проблемы с мочевым пузырем и даже рак толстой кишки.

Ваше сердце работает лучше. 5 стаканов воды в день снижают риск сердечного приступа на 41%.

аша кожа становится чище и мягче. Хорошо увлажненная кожа более здоровая, эластичная и свежая.

И последнее, но не менее важное: вы экономите много денег. Вода если и не бесплатна, то гораздо дешевле любого другого напитка, резюмировали специалисты.

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