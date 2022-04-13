Медики рассказали, что случится с организмом, если постоянно есть огурцы с кожурой

Огурцы — прекрасный источник витаминов и микроэлементов, они полезны всем.

Об этом рассказала американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora .

Медик советует не чистить огурцы. Ведь употребление в пищу огурцов с кожурой обеспечивает наибольшее количество питательных веществ. Кожура огурца обладает антибактериальным, противовоспалительным, дезинтоксикационным и другими эффектами.

Огурцы богаты витамином К, очень важным для организма. 80% витамина сосредоточено в кожуре овоща.

Кожура огурца содержит большое количество нерастворимых пищевых волокон, которые способствуют очистке пищеварительного тракта, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и сокращают время пребывания пищи в кишечнике.

Кроме витамина К, в овоще содержатся А, С, группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний.

Минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.

Огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.

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