Медики рассказали, как питание влияет на появление головной боли

Эксперты подчеркнули, что около 20% всех головных болей возникают из-за употребления определенных продуктов питания.

Головная боль может возникнуть по разным причинам, например, от стресса, долгого сидения за монитором и даже от неправильного питания. Эксперты рассказали, с какими продуктами нужно быть аккуратнее, потому что они могут спровоцировать мигрень.

Об этом сообщает издание Ukr.Media.

В первую очередь, речь идет о кофеине, потому что его употребление повышает давление крови в кровеносных сосудах. Кофеина много в кофе, энергетических напитках и чае.

Также головную боль может вызвать недостаточное количество жидкости в рационе и избыточное потребление соли. А еще индивидуальная непереносимость компонентов некоторых продуктов, например, орехов, уксуса, томатов и других.

Кроме этого, приступы головной боли могут возникнуть из-за регулярного употребления сульфитов, которые содержатся в вине, сухофруктах, пиве, а также переработанном мясе.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что нужно добавить в рацион, чтобы избавиться от постоянной мигрени.

Еще мы писали, что приступы мигрени являются очень серьезной и распространенной проблемой, особенно в период перепадов атмосферного давления. Именно поэтому следует знать, что делать в этой ситуации.