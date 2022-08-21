Как бороться с мигренями: три простых способа

Разумеется, прежде всего следует воспользоваться лекарствами или обратиться за помощью ко врачу, но также есть другие методы, которые могут помочь.
Об этом сообщает Womans World.
Аромат лаванды
Лаванда моет помочь и снизить болевые ощущения на 55%, потому что ее ароматические соединения способствуют расслаблению кровеносных сосудов в головном мозге. Если вы замечаете частые приступы мигрени, тогда попробуйте воспользоваться «нюхательной» коробочкой.
Чтобы ее создать надо добавить на ватный тампон пару капель эфирного масла лаванды, поместить его в закрытую банку и держать ее при себе. При появлении боли можно просто открыть крышку и насладиться прекрасным запахом.
Лед и сонная артерия
Прикладывание льда к передней части шеи и закрытием им всего горла может существенно облегчить боль. Ученые считают, что благодаря этому способу можно быстро охладить кровь в сонных артериях, успокоить «блуждающий» нерв и, соответственно, снизить дискомфорт. После этой процедуры боль должна упасть на 32% в течение получаса.
Имбирь
Имбирь, использующийся в национальных кухнях многих стран, не только вкусен, но и полезен. В случае нарастающей головной боли можно съесть немного его или имбирной приправы, что должно снизить уровень боли на 90% за два часа.
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