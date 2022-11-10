Медики рассказали, как работа за компьютером влияет на здоровье рук

В каждом органе человека можно обнаружить слабое место, в руках – это запястья.

Длительная и изнурительная работа за компьютером приводит к онемению пальцев и сильной боли в запястье. Медики называют это туннельным синдромом.

Об этом сообщает Ukr.Media.

По их словам, в запястье существует специальный канал, снабжающий кровью всю кисть. Но при продолжительных монотонных действиях нагрузка на этот канал сильно повышается. Из-за сильных нагрузок в запястье повреждается нерв, который и приводит к сильной боли. Впоследствии боль будет только усиливаться, а перерывы для ее устранения потребуются более длительные.

Пока у медиков нет способа, с помощью которого можно лечить туннельный синдром, поэтому люди, страдающие этим заболеванием, заглушают боль с обезболивающими. Врачи советуют тщательно следить за положением рук во время работы на компьютере, чтобы не создавать нагрузки в запястьях.

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