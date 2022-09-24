Медики рассказали, как снизить риск развития диабета после 30 лет

Многие функции организма достигают своей пиковой активности примерно в 30 лет и затем начинают постепенно снижаться. Медики рекомендуют заниматься больше физической активностью и пересмотреть свой рацион. Профессор Джон Тейлор рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы снизить риск развития диабета.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалист отметила, что большинство людей после 30-летнего возраста более склонны к развитию диабета второго типа, и причиной этого является высокоуглеводная диета. У 90% людей приобретенное заболевание, у 8% — диабет 1 типа и у 2% — редкие типы болезни.

Профессор Джон Тейлор провела исследование и выяснила, что для снижения риска развития второго типа диабета после 30 лет, нужно изменить рацион, точнее снизить количество потребляемых углеводов, таких как картофель и хлеб, до 10% от рациона — это существенно повысит шансы не заболеть. Также стоит заниматься спортом.

«Курсор» писал ранее, что чай является очень популярным и полезным напитком. В его составе много витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания организма. Недавно ученые выяснили, что его ежедневное употребление может предотвратить развитие сахарного диабета.