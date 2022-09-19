Сколько чашек чая нужно выпивать в день, чтобы предотвратить диабет

Чай является очень популярным и полезным напитком. В его составе много витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания организма. Недавно ученые выяснили, что его ежедневное употребление может предотвратить развитие сахарного диабета.

Об этом сообщает издание New Atlas.

Исследователи считают, что важен не сам факт употребления чая, а количество выпиваемых в день чашек. В своем новом исследовании они сосредоточились на изучении взаимосвязи между чаепитием и риском развития диабета второго типа.

Ведущий автор исследования Сяин Ли вместе с коллегами изучил данные более 5 тысяч человек за которыми наблюдали чуть более десятилетия. Половина испытуемых заявила о том, что пьет чай, однако ученые заметили, что спустя 12 лет частота заболевания диабетом в группах, где чай пили и не пили, была одинаковой.

Тогда ученые решили изучить, как количество выпитого чая влияет на риск развития заболевания. В ходе исследования им удалось узнать, всего три чашки чая в день способны снизить риск развития заболевания на 4%. А четыре и более порции чая в день снижают риск развития болезни на 17%.

Сиян Ли вместе с коллегами знали, что не имело значения, где жили испытуемые, какого пола они были и какой именно чай употребляли. Результаты исследования не зависели от этих факторов.

По мнению ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы понять, что именно делает чай столь полезным. Однако уже сейчас можно предположить, что «секрет» заключается в полифенолах — компонентах чая, которые способны снижать уровень глюкозы в крови.

«Курсор» писал ранее, какой чай лучше не пить на голодный желудок.