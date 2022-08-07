Медики рассказали, как улучшить свой метаболизм без диет

Ученые выяснили, как можно улучшить свой метаболизм, если избавиться от лишних килограмм не помогают ни диеты, ни спорт.

Хороший метаболизм влияет и на внешний вид, и на состояние здоровья в целом. И как оказалось, его можно улучшить не только с помощью диет или физической активности.

Об этом сообщает Diabetologia.

Согласно данным исследователей, на метаболизм влияет освещение в помещении во время приема пищи. Выяснилось, что этот фактор играет важную роль.

Ученые провели эксперимент, участие в котором приняли 14 мужчин и женщин с лишним весом в возрасте от 40 до 75 лет. Они оценили их показатели здоровья и поместили в специальную закрытую камеру. Добровольцам в течение 40 часов измеряли частоту дыхания. Это позволило им измерить скорость и время сжигания калорий во время бодрствования и сна.

Период наблюдений поделили на 2 сессии в зависимости от действия света. В течение одного имитировался естественный свет: день был ярким, а вечер тусклым. А в течение второго все наоборот. На обоих периодах участники регулярно питались. Перед завтраком и ужином у них брали образцы крови, а потом с интервалами в 30 минут в течение 4 часов после обоих приемов пищи.

Таким образом ученые хотели определить уровни элементов, которые принимают участие в обмене веществ – триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы.

Результаты показали, что при ярком свете в участников снижался уровень глюкозы в крови перед ужином, по сравнению с теми, кто проводил время при тусклом свете. И наоборот, – яркий свет вечером привел к снижению скорости метаболизма во сне. Это значит, что добровольцы съедали одинаковое количество пищи, но во время сна у них сжигалось меньше калорий.

Ученые подытожили, что для улучшения метаболизма желательно избегать яркого света вечером.

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