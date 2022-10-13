Медики рассказали, как ягоды годжи могут помочь диабетикам

Ягоды, которые используются традиционной китайской медициной, помогают снизить уровень сахара в крови, а также имеют многочисленные преимущества для здоровья.

Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа вырабатывает инсулин — гормон, побуждающий клетки поглощать сахар из крови для получения энергии или хранения. Когда клетки поглощают сахар из крови, его уровень в кровотоке начинает падать. Поджелудочная железа начинает производить глюкагон — гормон, сигнализирующий печени о необходимости высвобождения накопленного сахара.

Специалисты говорят, что ягоды годжи могут помочь контролировать выброс сахара в кровь. Исследователи отметили, что они помогают сбалансировать уровень инсулина и глюкозы в крови. Исследования также показали, что ягоды годжи оказывают положительное влияние на уровень холестерина, повышая уровень ЛПВП («хорошего» холестерина).

Отметим, что полисахариды являются наиболее распространенной группой активных ингредиентов ягод годжи, которые помогают при диабете 2 типа.

«Курсор» писал ранее, что один напиток очень полезен для людей, которые должны постоянно следить за уровнем глюкозы. Речь идет о простой воде с лимоном, приготовить которую сможет каждый.