Врачи назвали самый полезный напиток при диабете и высоком сахаре

19:04, Сегодня
Общество
вода с лимоном фото
Фото: pixabay.com

Правильное питание при сахарном диабете, преддиабете или повышенном сахаре чрезвычайно важно для контроля состояния, напоминают медики.

Исследователи обнаружили, что один напиток очень полезен для людей, которые должны постоянно следить за уровнем глюкозы. Речь идет о простой воде с лимоном, приготовить которую сможет каждый.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Так, по данным Американской диабетической ассоциации (ADA), лимоны являются одним из наиболее здоровых продуктов для людей с диабетом. Медик утверждает, что лимонная вода стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращает и уменьшает осложнения сахарного диабета.

Больные сахарным диабетом могут пить лимонную воду в умеренных количествах, что очень полезно для облегчения симптомов. А еще лимонная вода является замечательным источником эриоцитрина — антиоксиданта, которого нет почти во всех других фруктовых соках.

Новое исследование доказывает, что эриоцитрин может снизить уровень сахара в крови и предотвратить осложнения диабета. Кроме того, лимонная вода содержит больше витамина С и органических кислот, чем другие фруктовые соки. Эти два компонента также играют роль в регулировании и снижении уровня сахара в крови.

Как приготовить лимонную воду

На стандартный стакан воды (200-250 мл) нужно взять 2 столовых ложки свежего сока. Такое количество можно получить из четвертинки лимона.

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