Медики рассказали, какая еда неминуемо разрушает поджелудочную железу

Эндокринологи рассказали, от какой пищи разрушается поджелудочная железа. По их словам, сладкое и жирное негативно действуют на большинство систем организма. И нарушают работу щитовидки.

Об этом пишет издание Express.

Эксперты отмечают: в жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность. В результате этого процесса и гибнут клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Врач также рассказала, какими должны быть перерывы между приемами пищи. Так, человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов. Это идеальный промежуток для слаженной работы всех систем организма. Голодать дольше точно не стоит, так как липопротеинлипаза, которая отслеживает уровень питательных веществ, повысит свою активность в жировой ткани. Именно так начинается формирование жировых запасов. А со временем вы заметите, что добавили в весе.

Ранее Курсор писал, что врач рассказала, почему перед сном полезно съедать ложку меда.