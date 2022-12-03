Медики рассказали, какими последствиями может обернуться быстрое похудение

Быстрое похудение в среднем возрасте указывает на высокий риск развития ранней стадии слабоумия.

Об этом пишет группа ученых в статье журнала JAMA Neurology, передает The Daily Telegraph.

К такому выводу медики пришли после анализа быстрого снижения веса у 1895 человек возрастом от 40-65 лет. Наблюдение за ними велось на протяжении 4,4 лет.

Выяснилось, что потеря пяти килограммов за десять лет увеличивает риск развития ранней стадии слабоумия на 24 процента.

Доктор Лаура Филиппс отметила, что исследование показывает возможную связь между изменениями веса в течение десятилетия после достижения среднего возраста и риском возникновения проблем с памятью и мышлением, которые могут предшествовать слабоумию.

При этом ученые пока не называют причину связи между похудением и слабоумием. Это, вероятно, потребует дополнительных исследований.

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