Американские эксперты назвали лучшие диеты для стройной фигуры и красоты

Рейтинг лучших систем питания, которые помогают не только похудеть, но позитивно сказываются на общем состоянии здоровья, возглавила средиземноморская диета.

Американские эксперты составили рейтинг лучших диет на основании мнения экспертов в области здравоохранения.

Список эффективных систем питания представлен на портале U.S. News & World Report.

Лидером рейтинга стала средиземноморская диета. Специалисты констатируют, что те, кто придерживается этой диеты, не только дольше живут, но и гораздо реже подвержены онко- и сердечно-сосудистым заболеваниям. Система питания подразумевает минимальное употребление красного мяса, сахара и насыщенных жиров. Диета богата орехами, овощами, рыбой. Также приверженцам этой системы следует вести активный образ жизни.

Второе место эксперты по питанию отдали DASH-диете, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Тут диетологи не рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (жирное мясо, жирные молочные продукты и тропические масла), а также подслащенные напитки и сладости.

Замыкает тройку лидеров «гибкая диета» (The Flexitarian Diet), призывающая к вегетарианству, но иногда мясо все-таки разрешающая. Специалисты считают, что, придерживаясь этой системы питания, можно не только похудеть, но и улучшить здоровье, а также продлить жизнь.

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