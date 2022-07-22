Медики рассказали, какой напиток полезен для зрения

Китайские ученые в ходе исследования определили напиток, употребление которого положительно сказывается на здоровье глаз.

Рацион должен состоять из полезных напитков и одним из них является зеленый чай. Китайские исследователи выяснили, что его употребление положительно влияет на работу зрительной системы.

Об этом сообщает издание Healthystyle.

В ходе исследования ученые выяснили, что в составе этого напитка есть большое количество сильных антиоксидантных веществ, которые предотвращают многие заболеваний, в том числе и развитие глаукомы — прогрессирующее заболевание, приводящее к необратимой слепоте.

Оказывается, что ценные микроэлементы и вещества, которые входят в состав чая, проникают в органы зрения и защищают их от негативного воздействия.

Эксперты отметили, что напиток богат флавоноидами, которые предотвращают появление и других заболеваний, в частности рака. Эксперимент показал, что у тех женщин, которые ежедневно употребляют зеленый чай, риск развития рака молочной железы снижен на 22%.

Также зеленый чай положительно действует на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, улучшает физическую работоспособность, а также очищает организм от токсинов и вредных вещества.

«Курсор» писал ранее, что группа исследователей из Британии и Америки в ходе исследования выяснила, употребление какого напитка повышает мозговую активность. Оказалось, что речь идет о какао.