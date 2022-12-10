Медики рассказали, от каких продуктов желательно отказаться в вечернее время

Вечером лучше избегать кофеина и жирной, тяжелой или острой пищи. Но на этом список блюд и продуктов, которые не подходят для вечерних трапез, не ограничивается.

Эксперты составили список продуктов, которые следует исключить из ужина.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Помидоры – не лучший выбор для ужина, особенно при склонности к изжоге и любых проблемах с желудком либо пищеварением. Отчасти поэтому пицца тоже не лучший ужин.

Сладкие каши, кексы, мюсли оказывают возбуждающее действие из-за высокого содержания сахара. Они допустимы на завтрак, но, если есть их вечером, лишние килограммы и беспокойный сон вам гарантированы. Пончики по тем же причинам являются одним из худших блюд, которые можно есть перед сном. В них много сахара и жира.

Бобы содержат много белка, клетчатки и других важных питательных веществ. Но, несмотря на всю их пользу для здоровья, они также могут нанести вред пищеварительной системе. Миска риса и фасоли на ночь ухудшит пищеварение. Это значит, что вам придется столкнуться как с высоким уровнем сахара в организме, так и с проблемами пищеварения, которые возникают из-за жирной пищи.

Стейк из мяса, как и любые другие продукты из красного либо переработанного мяса, не подходчт для позднего ужина. Мясо долго переваривается в желудке, и ощущение сытости не даст вам уснуть. Однако если тщательно контролировать размер порции и выбирать нежирные сорта белого мяса, можно избежать неприятных последствий.

Наша редакция ранее сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.