Медики рассказали, почему полезно спать на боку

Специалисты в области сна дали несколько полезных рекомендаций для крепкого и здорового сна, который восстановит ваши силы и поможет наладить здоровье.

Общеизвестно, что сон на спине рекомендован специалистами, помогает хорошо отдохнуть ночью и облегчит боль в шее и спине. Но при этом сон на боку также обладает полезными свойствами, отмечают врачи. Об этом пишет medicina.ua. Научные исследования показали, что сон на боку почаще всего характерен для пожилых людей, а также для тех, кто имеет высочайший индекс массы тела.

Хотя большинство специалистов в области сна и считают, что лучше всего научится спать исключительно на спине, они не могут не отметить преимущества сна на боку. При правильном положении существенно уменьшается боль в пояснице и суставах, а также появление фибромиалгии и других патологических состояний.

Еще одно очень весомое преимущество, которое стимулирует людей спать на боку – снижение уровня храпа. Храп – основной симптом апноэ сна. Это заболевание совсем не так безобидно, как кажется на первый взгляд: оно сильно повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа, когнитивных нарушений и сердечных приступов.

И наконец, сон на боку – эффективный способ улучшить работу кишечника и органов ЖКТ. Ночной отдых на боку поможет пищеварительной системе полноценно функционировать, облегчит такие проблемы, как запоры, изжогу, снизит риск диареи и синдрома раздраженного кишечника.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.