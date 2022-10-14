Медики рассказали, почему полезно спать на боку

Хотя большинство специалистов в области сна и считают, что лучше всего научится спать исключительно на спине, они не могут не отметить преимущества сна на боку. При правильном положении существенно уменьшается боль в пояснице и суставах, а также появление фибромиалгии и других патологических состояний.
Еще одно очень весомое преимущество, которое стимулирует людей спать на боку – снижение уровня храпа. Храп – основной симптом апноэ сна. Это заболевание совсем не так безобидно, как кажется на первый взгляд: оно сильно повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа, когнитивных нарушений и сердечных приступов.
И наконец, сон на боку – эффективный способ улучшить работу кишечника и органов ЖКТ. Ночной отдых на боку поможет пищеварительной системе полноценно функционировать, облегчит такие проблемы, как запоры, изжогу, снизит риск диареи и синдрома раздраженного кишечника.
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