Медики рассказали, почему рекомендуют отваривать яйца, а не жарить

Жарка яиц увеличивает жирность этого продукта вдвое, поэтому специалисты считают такой способ приготовления вредным. А вот отварные яйца можно считать диетическим продуктом, к тому же, при таком способе приготовления они сохраняют все свои полезные свойства.

Медики говорят, что яйца насыщают кожу влагой и поэтому идеально подходят, если вы хотите похудеть. В них много питательных веществ и мало калорий (чуть менее 200). Если вы съедите на завтрак два вареных яйца, в течение дня вы будете есть гораздо меньше еды, уверяют эксперты.

Яйца содержат много витамина D и кальция, что чрезвычайно важно для прочности костей. Больше всего их именно в отварных яйцах. Женщины особенно склонны к остеопорозу, и очень важно поддерживать здоровье наших костей.

Яйца содержат белки, которые важны для мышц. В лютеин и зеаксантин — мощные каротиноиды, улучшающие зрение. Они защищают ваши глаза от вредных солнечных лучей и снижают риски развития катаракты на глаза на 50%.

Жареные яйца куда менее полезны, ведь теряют ряд полезных веществ, зато приобретают канцерогены и лишний жир. А в сочетании с сосисками или беконом могут значительно увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки.

Также мы информировали о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.