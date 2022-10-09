Медики рассказали про полезные свойства горчицы

Горчица — богатый источник витаминов и минералов, которые могут положительно повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

Горчица является одной из самых популярных специй, потому что придает блюдам особые вкусовые оттенки. Но помимо этого, продукт обладает еще полезными свойствами.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Медики отметили, что в составе горчицы есть множество витаминов и микроэлементов, благоприятно действующих на организм. Например, употребление зерен горчицы помогает укрепить иммунную систему, потому что они богаты на антиоксидантные вещества.

Также продукт может быть эффективным средством для облегчения симптомов псориаза и дерматита. Это подтверждает исследование, проведенное в 2013 году китайскими учеными. Они выяснили, что потребление зерен горчицы снимает воспалительный процесс.

Кроме этого, листья горчицы и других растений семейства крестоцветных снижают уровень «вредного» холестерина за счет воздействия на желчные кислоты.

«Курсор» писал ранее, что компания Tracklements совместно с учеными из Университета Кардиффа провела исследование, в результате которого выяснилось, что употребление 10 граммов горчицы из зерен (это примерно чайная ложка) эффективно снижает холестерин в крови.

Еще мы писали, что многие любят добавлять в свои блюда соусы. Однако стоит учитывать, что большинство из них очень вредные.