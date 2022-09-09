Медики составили список самых важных овощей для здоровья организма

Растительная пища должна составлять основу рациона, говорят специалисты. Ежедневно нужно употреблять не менее 5 порций овощей, фруктов и зелени.

Специалисты составили список самых полезных овощей, которые укрепят ваш иммунитет и улучшат общее самочувствие.

Об этом пишет slovofraza.

Кукуруза полезна в любом виде, но лучше ее хорошенько проварить. Исследование показало, что чем дольше готовили ​​кукурузу, тем выше в ней уровень антиоксидантов, таких как лютеин, который борется со слепотой у пожилых людей.

Горох наряду с другими бобовыми культурами снижает риск рака желудка. Добавляйте его в суп, в салаты или же просто употребляйте в качестве гарнира.

Листовая капуста является самым полезным овощем на полках супермаркетов. Ее кудрявые зеленые листья полны витамина С, антиоксиданта, который может снизить уровень холестерола-LDL в крови или «вредного» холестерина.

Брокколи полна антиоксидантов, борющихся с раком. Одно исследование показало, что у мужчин, которые ели пять и больше порций капусты в неделю (включая брокколи), вероятность развития рака мочевого пузыря за десятилетний период была вдвое меньше, чем у мужчин, которые их ели редко.

Красный болгарский перец средних размеров содержит всего 32 калории, однако он богат витамином С — одна штука обеспечит вам 150% нормы витамина в сутки. Известно, что антиоксиданты, содержащиеся в болгарском перце, помогают предотвратить атеросклероз, который может привести к болезни сердца.

Шпинат насыщен каротиноидами — антиоксидантами, которые способствуют сохранению хорошего зрения и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, которая является основной причиной слепоты у пожилых людей. Приготовление этих зеленых овощей помогает организму усваивать лютеин (каротиноид), полезный для глаз и зрения.

Ростки брюссельской капусты могут помочь детоксифицировать вызывающие рак свободные радикалы. Лишь полстакана ростков содержат 80% процентов ежедневной нормы витамина С, который помогает бороться с сердечными заболеваниями и катарактой. Подкупает также и простота готовки этого овоща — слегка поджарьте ростки на сковороде и получите прекрасный гарнир к мясу.

Свекла содержит большое количество антиоксидантов, которые борются с раком, а также лютеин, который защищает глаза. Но не выбрасывайте листья свеклы после готовки! Зеленая ботва является самой питательной частью овоща и может употребляться также, как и другие темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, горчица и капуста.

Лук содержит огромное количество антиоксидантов. Приготовление лука на сильном огне значительно снижает полезные свойства фитохимикатов, которые защищают от рака легких и простаты. Потому ешьте его свежим.

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