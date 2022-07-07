Медики выяснили, в каком возрасте на самом деле начинается старение

У врачей и исследователей есть разные версии того, когда именно организм человека начинает стареть, но, согласно последним исследованиям, старение человека начинается в 50-55 лет.

Об этом пишет grodno24.

Ученые из разных стран изучали, как гены работают в организме человека от 20 до 90 лет. Эксперты пытались понять, в какой момент все процессы в организме замедляются и замедляются.

В результате они обнаружили, что возраст каждого человека индивидуален, но для большинства людей старение начинается в возрасте 50-55 лет. Исследователи также обнаружили, что в этом возрасте следует принимать меры по замедлению старения.

Старение, по мнению ученых, происходит на генетическом уровне. Поэтому, если вы надеетесь сохранить молодость как можно дольше, вам следует побеспокоиться о своем здоровье и образе жизни до 55 лет.

Ученые рекомендуют в первую очередь обратить внимание на свой рацион. По словам врачей, большинство долгожителей соблюдают диету и не страдают лишним весом. Помимо активного образа жизни врачи рекомендуют уделять внимание сну. Вы не должны бодрствовать слишком долго, но вам также не нужно спать весь день. Для человека здоровым сном считается от 6 до 8 часов.

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