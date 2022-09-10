Медики рассказали, как влияет на здоровье человека общение с кошкой

Давно считается, что кошки укрепляют здоровье. И современные ученые и медики это подтверждают.

Эксперты назвали главные достоинства котов, которые положительно сказываются на здоровье человека.

Об этом пишет rsute.

Защита от аллергии. Дети, которые с рождения живут в одном доме с пушистым питомцем, имеют гораздо сильнее иммунитет. Статистика показала, что именно такие малыши реже становятся аллергиками и болеют.

Улучшение сна. Некоторые специалисты уверенны в том, что сон с кошкой гораздо лучше сказывается на организме человека, чем с его партнером. Никто не забирает одеяло, не храпит и т.д. Кошке будет достаточно быть рядом со своим хозяином.

Эмоциональная поддержка. Кошки являются отличными слушателями. Статистика показала, что хозяева котов реже обращаются к психологам и страдают депрессией. Питомцам можно излить душу, не боясь того, что кто-то посторонний об этом узнает.

Укрепление сердца. Поглаживание кошки уменьшает уровень стресса и тревоги, который в основном и проводит к сердечным заболеваниям. Хозяева таких питомцев реже волнуются, поэтому снижают нагрузку на сердце.

Избавление от одиночества. Кошка с легкостью скрасит серые будни любого человека. Питомец, привязанный к своему хозяину, будет всячески веселить его и греть своим теплом, чтобы тот не чувствовал себя одиноким.

Доверие. У кошек ограниченный уровень доверия, нежели у собак. Питомцы будут идти на контакт, и доверять только честному человеку, способному решиться на компромисс. Наличие кошки указывает на эмоциональное развитие личности.

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