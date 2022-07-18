Между Хайфой и Тель-Авивом на неделю остановят движение поездов

С 24 июня на неделю движение поездов между Хайфой и Тель-Авивом будет прекращено из-за проведения ремонтных работ.

В Министерстве транспорта заявили, что с воскресенья, 24 июля, на неделю движение поездов между Хайфой и Тель-Авивом будет приостановлено. Причина — плановые ремонтные работы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Движение будет приостановлено из-за прокладки «восточной колеи» железной дороги в районе Шарона. С 24 по 30 июля поезда будут курсировать между станциями Нетания и Биньямина.

Сообщается, что линии Наария-Модиин будет разбита на два участка: от Наарии до Биньямины и от Тель-Авив-Университет до Модиина.

На линии Наария-Беэр-Шева разрыв будет между станциями Биньямина и Герцлия.

Поезд из Кармиэля в Беэр-Шеву разделится на два участка: от Кармиэля до Хайфа Хоф а-Кармель и от Герцлии до Беэр-Шевы.

Вместо поездов между станциями Бинбямина и Бейт-Иеошуа будут курсировать челночные автобусы в обоих направлениях во все часы работы железной дороги.

Вместо этого в министерстве транспорта пообещали усилить работу автобусов на таких маршрутах:

между Хайфой (Мерказит а-мифрац) и Тель-Авивом — маршрут 980

между Хайфой Хоф а-Кармель и Тель-Авивом (901) с остановками у станций ТА Савидор и ТА а-Шалом

из Биньямины к Центральной автобусной станции в Тель-Авиве (873) с остановкой на ТА а-Шалом

из Пардес-Ханы в Тель-Авив (852) с остановками в «Савидор» и а-Шалом

из Хадеры к остановке Тель-Авив Савидор (704).

«Курсор» писал ранее, что графический дизайнер Константин Коновалов представил новую карту железных дорог Израиля. Впервые на одной схеме изображены и линии железных дорог, и автобусные маршруты до всех крупных городов страны.