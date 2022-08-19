Между здоровьем человека и месяцем его рождения есть взаимосвязь- ученые

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что месяц рождения человека оказывает влияние на состояние его здоровья.

По словам специалистов, лучше всего себя чувствуют люди, которые появились на свет в летний период.

Об єтом пишет limon.

Это объясняется тем, что летом у людей больше возможности получить витамин D, обеспечивающий защиту организма от всевозможных болезней. Однако, по мнению ученых, зимние именинники – самые целеустремленные.

Рожденные зимой больше других подвержены недугам, кроме того, у таких людей выше вероятность развития психических расстройств и нарушений центральной нервной системы. У тех же, чей день рождения приходится на весенние месяцы, часто наблюдается астма и аллергия. А среди людей, которые родились осенью, нередко встречаются долгожители.

Связано это с периодом солнечных дней и обилием полезной пищи, которую может употребить мать во время вынашивания.

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